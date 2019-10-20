Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Kiremit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, önceden husumetli olan iki grup arasında kavga çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerinde adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.T. ve M.R. ile her iki taraftan kişilerin karıştığı kavgada bıçak ve tüfekler kullanıldı. Tüfekten çıkan saçmalar ve bıçakla yaralanan Y.T. ve M.R. ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.