Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da terör örgütü YPG/PKK’ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn’daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi.
Resulayn’da gizli tünel ve mühimmat deposu bulundu
20.10.2019 - 15:18 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye-Türkiye sınırındaki Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK’ya ait mühimmat deposu ve bir tünel bulundu.
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,Resulayn’da gizli tünel ve mühimmat deposu,
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