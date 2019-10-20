Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da terör örgütü YPG/PKK’ya ait gizli bir tünel ve mühimmat deposu buldu. SMO askerleri, terör örgütünün geçiş amacıyla kullandığı Resulayn’daki tüneli görüntüledi. Tünelin teröristler tarafından silah ve mühimmat göndermek için kullanıldığı belirtildi.