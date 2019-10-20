Edinilen bilgilere göre sınır bölgesindeki Haşim Türkoğlu Karakolundan kozlu üst bölgesine doğru devriye görevi icra eden zırhlı askeri araca terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırı sonucunda araçta bulunan 5 asker yaralandı.