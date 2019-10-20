Edinilen bilgilere göre sınır bölgesindeki Haşim Türkoğlu Karakolundan kozlu üst bölgesine doğru devriye görevi icra eden zırhlı askeri araca terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırı sonucunda araçta bulunan 5 asker yaralandı.
Ağrı'da roketli saldırı: 5 asker yaralı
20.10.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 20.10.2019 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca devriye görevi yapan zırhlı askeri araca roketli saldırı düzenlenirken saldırıda 5 asker yaralandı.
Etiketler : Ağrı Doğubayazıt,roketli saldırı,
657472 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657472.aspx
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