Kağızman’a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.
Kağızman’da hain pusu: 6 asker, 3 korucu yaralı
21.10.2019 - 21:55 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 6 asker ve 3 korucu yaralandı.
Kağızman’a bağlı Sesveren köyünde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yolan döşenen EYP patlatıldı. Patlamada 6 asker ve 3 korucu yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölge de yoğun güvenlik önlemleri alırken, olay yerine çok sayıda komando sevk edildi.
Etiketler : Kağızman,kars,el yapımı patlayıcının patlatılması,
657707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657707.aspx
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