Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Derik ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyonel faaliyetin planlandığı belirtilmişti. Valilik Derik ilçesine bağlı Çataltepe, Adak, Doğancı ve Develi mahalleleri operasyonların sona erdiğini buna bağlı olarak bu 4 ilçede sokağa çıkma yasağını kaldırıldığını açıkladı.