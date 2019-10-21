Edinilen bilgilere göre, Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyü mevkiinde yol kenarına park edilen kamyon, sürücüsünün el frenini çekmeyeyi unutmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kamyonda kimsenin olmaması olası bir faciayi önlerken, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Park halindeki kamyon şarampole yuvarlandı
21.10.2019 - 23:24 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 23:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Derecik ilçesinde park halinde kamyon şarampole yuvarlandı.
Etiketler : Hakkari’,
657717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657717.aspx
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