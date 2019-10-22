Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

İstanbul’da Adaların simgesi haline gelen faytonlar ve orada sağlıksız şartlarda çalıştırılan atlar, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunda gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Alev Kaymaz, Meclise yaptığı sunumda, “Türkiye’de bir Ruam gerçeği var. Ruam hem hayvandan insana bulaşan hem de ihbarı mecburi bir hastalıktır. Aslında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesine girdim, Türkiye’deki bulaşıcı hastalıklarla ilgili veriye maalesef rastlamadım, belki benim eksikliğim. Ama Sağlık Bakanlığı’nın sitesine girdiğimde de yoktu. Ruam Büyükada’da var. Ekim 2017-2018 arasında Ruamdan dolayı hayvanlar öldü ve bir şekilde gömüldüler. Nereye gömüldüklerini bilmiyorum. Hayvanını alıp öldürürken de hayvan sahibine mutlaka bir para ödersiniz ve hayvanı o şekilde yok edersiniz. Ancak, atın üstüne mutlaka bütün enfeksiyonu kapatmak için sönmemiş kireç dökersiniz ve çok derin bir çukura gömersiniz. Biz ‘Bu atlar öldü, nereye gömüldü?’ diye sorduk. ‘Ada’ya gömüldü’ dediler. O adada insanlar yaşıyor” dedi.

ADALAR'DA HİÇ FAYTON KALMAMALI

Adalarda vicdani olarak hiç fayton kalmamasını istediğini belirten Kaymaz, “Bir atın alabileceği eğim yüzde 8 ile 10 arasında değişiyor. Adalar’da yüzde 45’lere varan bir eğimden bahsediliyor. Bu hayvanlar düz beton zeminde yürüyorlar ve o toynakları, tırnakları maalesef buna uygun değil. Dolayısıyla çok sık bir şekilde ‘laminitis’ görülüyor. Laminitis dediğimiz şey tırnak ile doku arasında lezyonlar oluşuyor ve bu hayvanlar

hep ağrı çekiyorlar” diye konuştu. ABD’de faytonlar olduğunu ama orada yetkililerin 15 günde bir faytonu atıyla ve belgeleriyle beraber denetlediğini ifade eden Kaymaz şöyle konuştu: “Yetkililer ‘Eğer sıcaklık 40 dereceyse atını çıkarmayacaksın, bir saat koşuyorsa dinlendireceksin’ diyor. Fayton yönetmeliğinde der ki: ‘Atlar tırısa gidecek.’ Ben Ada’da tırıs giden at görmedim. Yani tırıs, böyle ‘tık tık tık’ diye gidecek.”