Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Eşkel- Söğütpınar sahilindeki kayalıklara vurmuş halde 20'ye yakın yunus balığı ölüsüne rastlandı. Bir kısmı çürümüş ve iskeletleri çıkmış halde bulunan yunus balıklarını gören vatandaşlar yunusların toplanması için için yetkililere haber verdi. Yunusların balıkçıların ağalarına dolandıkları için ölmüş olabileceğini söyleyen vatandaşlar, yine de balık ölümlerinin sebebinin araştırılmasını istiyor.
Ölmüş yunus balıkları kayalıklara vurdu
22.10.2019 - 11:03 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 11:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da karaya vurmuş halde onlarca yunus balığı bulundu. Çürümüş halde bulunan balıkları yetkililere bildiren vatandaşlar, yunusların ölüm sebebinin araştırılmasını istiyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ölmüş yunus balıkları,
657829 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657829.aspx
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