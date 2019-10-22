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Esenyurt'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı
22.10.2019 - 12:40 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Balıkyolu Caddesi 418 Sokak'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle çıkan dumandan çok sayıda vatandaşın etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Etiketler : esenyurt,yangın,
657851 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657851.aspx
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