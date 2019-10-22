Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler’de 10 Nisan 2018’de Özel Harekat Polisi eski eşi Burak T.’nin (29) evinde ve onun silahıyla göğsünden vurulmuş halde bulunan öğretmen İmren Kandemir’in(27) öldürülmesine ilişkin dava dosyasına sanık avukatları tarafından hazırlatılan bilimsel mütalaa sunuldu.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına sunulan mütalaada sanık Burak T. ile maktül İmren Kandemir’in 8 ay evli kaldıkları anlatılarak, maktül Kandemir’in İngilizce öğretmeni olduğu ve maktül ile sanığın boşandıktan sonra tekrar görüşmeye başladıkları belirtildi. Mütalaada boşanmadan sonra maktülün sanığın evine giderek zaman zaman yatılı olarak kaldığı da ifade edilerek, maktülün sanığa onu aldattığını söylemesi üzerine sanık Burak T.’nin maktülü evden kovduğu, daha sonra maktülün ablası ile konuştuğu ve onun sakinleştirmesi üzerine gece dışarıda kalmaması için maktülü evine aldığı anlatıldı. Olayın olduğu gün ve öncesinde sanık Burak T.’nin evinin tuvalet kısmından su akması nedeniyle üst kata çıktığı eve döndüğünde ise kapının kapalı olduğunu gördüğü belirtildi. Kapının çilingir yoluyla açılmasının ardından İmren Kandemir’in cansız bedeni ile karşılaşıldığının anlatıldığı raporda yaralanmanın ise ayaktayken olduğu açıklandı.

Sanık savunmasına da yer verilen mütalaada çilingir ile eve girildikten sonra sanığın maktülü yaralanmış görünce kalp masajı yapmaya çalıştığı aktarılarak, ellerindeki atış artığının bu neden ile bulaşabileceği belirtildi. Mütalaada ayrıca tabancanın el ile tutulan yerlerinin çentikli yapıda olması nedeniyle üzerinde parmak izinin genellikle oluşmayacağının uzman görüşünde belirtildiği aktarıldı.

Mütalaanın sonuç kısmında sanık Burak T.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması için kesin ve yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Olayın Geçmişi

Bahçelievler’de 10 Nisan 2018’de İngilizce öğretmeni İmren Kandemir, boşandığı Özel Harekat Polisi eşi Burak T.’nin evinde ve onun silahıyla kalbinden vurulmuş şekilde bulunmuştu. Olayın ardından hazırlanan iddianamede şüpheli Burak T.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda Burak T. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulunmuştu. Müşteki avukatları ise barut izinin maktülün değil sanığın elinden çıktığını söyleyerek olayın intihar değil tasarlanarak işlenen bir cinayet olduğunu söylemişti.