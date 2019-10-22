Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Kahraman Mehmetçik Tel Abyad’da yardım dağıtma faaliyetlerine devam ediyor" açıklamasıyla paylaşılan fotoğraflarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelleri, Türk Kızılayı'nın hazırladığı gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.
TSK, Tel Abyad'da yardım dağıtma faaliyetlerini sürdürüyor
22.10.2019 - 16:14 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 16:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan bölgelerde yaşamı normale döndürme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
657899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657899.aspx
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