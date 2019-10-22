Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden "Kahraman Mehmetçik Tel Abyad’da yardım dağıtma faaliyetlerine devam ediyor" açıklamasıyla paylaşılan fotoğraflarda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelleri, Türk Kızılayı'nın hazırladığı gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.