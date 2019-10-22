Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan inen bir işçi servisi, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralanırken, olay yerine ambulanslar, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayseri'de işçi servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var
22.10.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda işçi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,işçi servisi kazası,
657905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657905.aspx
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