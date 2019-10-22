Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 254 adet sikke, 2 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 24,25 litre kaçak rakı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 2683 Sayılı Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
Malatya'da 254 adet tarihi sikke ve kaçak içki ele geçirildi
22.10.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 22.10.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da 254 adet tarihi sikke ile kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler : malarya,tarihi eser,
657907 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657907.aspx
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