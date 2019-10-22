Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 1 hafta önce bugün Keban Baraj Gölü Havzası üzerinde Elazığ- Tunceli Pertek arası sefer yapan feribotta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pertek’e bağlı Çukurca köyü muhtarı D.E. (55), ilçeye dönmek için feribota bindi. Feribot baraj gölünün ortasına geldiği sırada muhtarın suya düştüğü fark edildi. Şahıs kısa süre içerisinde gözden kaybolurken, feribottaki diğer vatandaşlar durumu jandarma ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Bölgede yapılan aramada şahsa ulaşılamadı.

ROV cihazı ile bulundu

Bugün ise jandarma ve polis dalgıç ekipleri bölgede dalarak arama yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi, ROV vasıtasıyla arama çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar bugün sonuç verdi ve şahsın cansız bedeni iskeleye 350 metre uzaklıkta 41 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Muhtarın cansız bedeni cihazın aparatlarıyla yukarı çıkartılıp bota alınarak cenaze aracına götürüldü. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan muhtarın feribottan atlayarak intihar ettiğinin değerlendirildiği soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.