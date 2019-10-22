Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet , bilinmeyen bir nedenden dolayı orta refüje çarparak devrildi. Devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Gurup Amirliği, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımı ile yan yaran araçtan çıkartılan yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.