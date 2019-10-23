Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaali - Hendek arası Gökdağ mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 54 DK 426 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü M.A. ile araç içindeki yolcu E.Y, ağır şekilde yaralandı.Yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

