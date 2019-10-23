Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda şehit düşen üç kahraman dualarla ebediyete uğurlandı. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenlendi. Şehidin babası Alim, annesi Yeter, Barış Pınarı Harekatı’nda görevli ikiz kardeşi Emre ve diğer erkek kardeşi Tevfik, akrabaları ve şehidin nişanlısı Songül Aydemir taziyeleri kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş’in öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Cebeci Şehitliği’nde defnedildi. Şehidin annesi “Peygamberimize komşu ol kuzum” diye seslendi, nişanlısı ise cenaze törenine gelinliğiyle geldi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kortej boyunca şehidin babası Alim Coşkun’un elini tutarak yürüdü.

KARDEŞİNDEN ASKER SELAMI

Zeytin Dalı Harekâtı üs bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan saldırısında yaralanan ve Gaziantep’te tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) ise memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde toprağa verildi. Şehidin ağabeyi Murat Can, kardeşinin kamuflajını giyerek onu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde silah kazası sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu da Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde dualarla ebediyete uğurlandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde eğitim sırasında kaza kurşunu ile şehit olan Uzman Çavuş Yusuf Abay ise memleketi Muş’ta defnedildi.

BİR ACI HABER DE AĞRI'DAN GELDİ

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında yaralanan er şehit oldu.

İlçenin İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roket saldırısında ağır yaralanan er Zekeriya Altunok (32), tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Servisine alındı. Er Altunok, buradaki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 20 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olayda teröristlerin attığı roketin isabet ettiği zırhlı askerî araçtaki Altunok’un da aralarında bulunduğu beş asker yaralanmıştı.