Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci defa hastalıkla mücadele etmek mecburiyetinde kalan 13 yaşındaki Umut, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Temsilcisi olan annesi Ayşe Kavak’ın da desteğiyle hastalığı tekrar yenmeyi başardı. Sağlığına kavuşan Deniz, bu hastalıkla mücadele eden akranlarını unutmadı. Deniz, haftanın belirli günlerinde annesi Ayşe Kavak ile lösemi tedavisi süren arkadaşlarını evlerinde ziyaret ediyor, hastalıkla nasıl mücadele ettiğini anlatıyor. Onlarla oyun oynayan Deniz, bu ziyaretlerle lösemi hastası çocuklara moral veriyor.