Uşak’ta meydana gelen ev yangınında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.