Uşak’ta meydana gelen ev yangınında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
Uşakta yangın faciası: 3’ü çocuk 4 ölü
23.10.2019 - 09:46 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak’ta bir evde çıkan yangında aynı aileden 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Uşak’ta meydana gelen ev yangınında 3’ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İlk alınan bilgilerde baba Bülent Yaşar (32) ve çocukları Ayşe (2), Furkan (6), Nurkan Yaşar (9) hayatını kaybetti.
Etiketler : uşak,
658041 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658041.aspx
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