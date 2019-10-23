Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de polis ekipleri tarafından birçok suçtan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. polisler tarafından kovalamaca sonrası yakalandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı hakkında 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullanan V.K., 43 plakalı otomobil ile Balıkesir'de kent merkezine geldiğinin tespit edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Otomobil polisler tarafından takibe alınması üzerine, polisin dur ikazına uymayan V. K. kaçmaya başladı.

Polisin bütün uyarılara rağmen şahsı durduramayan ekipler, tüm kontroller sağlandıktan sonra havaya 2 el ateş açarak aracı durdurdu.

Yakalanan V.K., işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan V.K. Kepsut Cezaevine teslim edildi.