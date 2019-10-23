Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkü eşliğinde mühür basarken çektiği video sosyal medyada büyük ilgi gören Ankara 46. Noteri Başkatibi Selma Öncül, davalık oldu.

Ankara 46. Noterinin Başkatibi Selma Öncül, 2017'nin son günü, türküler eşliğinde mühür basarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören Öncül'ün videosu, 3 günde 1 milyon 200 bin kişi tarafından izlendi, ana haber bültenlerine konu oldu.

Videoda, türkülerin ritmine mühür basarak eşlik eden Başkatip Selma Öncül, bir vatandaş tarafından BİMER'e şikayet edildi.

Şikayette, "Başkatibin, görevini yaparken şarkı ve türkü söylediği, işini esasına göre yapmadığı ve internet sitelerinde s.lücnö ismiyle videolarının bulunduğu belirtilerek, bu işle ilgilenilmesi" istendi.

"Defter tasdik işlemlerini müzik eşliğinde tamamladım"

Başvurunun Türkiye Noterler Birliğine ulaştırılması üzerine, soruşturma başlatıldı. Selma Öncül, savunmasında, 1988'den bu yana noter personeli olduğunu, hizmetinin gerektirdiği ciddiyete, mesleğin onur ve vakarına yakışmayan üslupla çalışmadığını belirterek, disiplin cezası gerektirecek bir işlem yapmadığını kaydetti.

"Aralık ayında yapılan defter tasdik işlemlerinin yoğun ve stresli geçmesi nedeniyle stresi atmak ve işlemlerin bir an önce bitmesi için çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde, ilgililerin bulunmadığı saatte müzik eşliğinde işleri tamamladığını" anlatan Öncül, çekilen videoyu sosyal medya hesabında paylaştığını, videonun diğer sanal ortama ve televizyon kanallarına bilgisi dışında ulaştığını aktardı.

Uyarı cezası verildi

Türkiye Noterler Birliği ise "bugüne kadar işini ciddiyetle, severek ve başarıyla yapan, saygılı, disiplinli bir başkatip olan Öncül'e çalışmalarını video kaydına almaması konusunda gerekli uyarı yapılması"na karar verdi. Bu kapsamda Öncül'e, daha önce disiplin cezası almadığı dikkate alınarak, Noterlik Kanunu'nun 148. maddesi gereğince "uyarı cezası" verildi.

Selma Öncül, uyarı cezasına karşı yaptığı itirazın Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca reddedilmesi üzerine, işlemin iptali istemiyle dava açtı.

İdare Mahkemesi cezayı iptal etti

Ankara 4. İdare Mahkemesi, uyarı cezası verilmesine ilişkin işlemin iptaline karar verdi.

İdare Mahkemesi kararında, davacının Ankara 46. Noterinin beyanına göre, işini ciddiyetle, severek, başarıyla yapan saygılı, disiplinli bir başkatip olduğu vurgulandı.

Davacının, sosyal medyadaki görüntülerde disipline konu eylemini, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ve ilgililerin bulunmadığı bir anda yaptığının sabit olduğu belirtildi.

Kararda, Öncül'ün, etik kurallara aykırı bir eyleminin olmadığı kanaatine varıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.

Noterler Birliği istinaf yoluna başvurdu

Türkiye Noterler Birliği ise İdare Mahkemesinin bu kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, kaldırılması istemiyle istinaf başvurusunda bulundu.

Başvuru üzerine dosya, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesine geldi.

Daire, Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından davalı idarenin istinaf başvurusunu reddetti.