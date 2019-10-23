Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi
23.10.2019 - 11:28 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul EGm,sahte para,
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