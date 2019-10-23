Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekmeköy Soğukpınar Mahallesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, Ziyaettin Y.(47), kardeşinin evinde kalan eşi Ayşe Y. (45) ile görüşmek için eve geldi.

Fakat Ziyaettin Y. eşi tarafından eve alınmadı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ayşe Y. kendisini binanın ikinci katından aşağı attı.

Ağır yaralanan kadın hızla hastaneye kaldırıldı. Ayşe Y. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karısıyla tartışan koca Ziyaettin Y. ise polise teslim oldu.

Ziyaettin Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.