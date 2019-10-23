Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti binasında açıklamalarda bulunan Kayhan Türkmenoğlu, “8 yıl önce bugün, yani 23 Ekim 2011'de Van’ımızda 644 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce binanın ağır hasar görmesiyle sonuçlanan 7.2 büyüklüğündeki depremin yıldönümündeyiz.

Üzerinden geçen 8 yıllık süre içerisinde hükümetimizin yaptığı yatırımlarla depremin izleri tamamen ortadan kaldırılmıştır.

Saat 13.41’de meydana gelen ve 26 saniye süren merkez üssü Tabanlı Mahallemiz olan deprem, kent merkezi ile Erciş ilçemiz ve birçok köyde yıkımın yaşanmasına neden oldu.

O dönem Başbakanımız olan şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kısa süre sonra depremin yıktığı yerleşim yerlerimizde incelemelerde bulundu.

Bakanlar düzeyinde koordinasyon merkezi oluşturuldu ve yaralanan bin 673 kişiden bin 37'si karayoluyla, 194'ü ise ambulans uçak ve helikopterlerle başka illerdeki hastanelere ulaştırıldı.

Hasar gören kırsal mahallelerde 12 mobil ekip, 11 bin 500 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti sunuldu. Çok iyi bir koordinasyonla önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verildi, ardından depremzedelerin barınma ve yaşamsal ihtiyaçları giderildi.

Art arda meydana gelen artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların barınma ihtiyacı 75 bin çadır sayesinde sağlandı. Daha sonra kente getirilen 29 bin 500 konteynerle kurulan 35 konteyner kentte vatandaşlara geçici barınma ortamı oluşturuldu.

Depremin üzerinden geçen 8 yıllık süreçte hükümetimizin organizasyonunda kurumlarımızın seferberliğinde yaralar kısa sürede sarıldı, depreminin tüm izleri silindi.

Toplam 25 bin 570 konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı.

Van'ın yeniden inşası için toplam 6 milyar lira harcandı. Van, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinin ardından kısa sürede toparlanmış ve artık bölgede ekonomimize yön verir hale gelmiştir.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar tüm alanlarda hükümetimizin büyük önem ve gayreti ile öncü hale gelmiştir.

Bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması adına Van depreminde hayatını kaybetti Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.