Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Uluyer Sokak üzerinde 14 Mayıs’ta bir bağ evinde meydana gelen olayda Hacı K. (52) bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olayda Murat K. ise (34) yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ev ve çevresinde incelemeler yaparak, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZ SÜSÜ VERMİŞ, KENDİNİ BIÇAKLAMIŞ

Yaralı olarak hastanede tedavi gören Murat K.’nın çelişkili beyanlarından şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya hırsızlık süsü verilebileceği üzerinde durarak soruşturmayı genişletti.

Murat K. daha sonra ölen Hacı K. ile birlikte iş yaptığını ve Hacı’ya borcu olduğunu, konuşmak için bağ evinde oturdukları sırada çıkan tartışmada Hacı K.’yı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

43 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Yapılan otopside Hacı K.’nın vücuduna 43 bıçak darbesi aldığı öğrenildi. Olay sonrası yapılan çalışmalarda suç aleti olan bıçak evin yaklaşık 100 metre yakınında bulunan kar kuyusunda, Murat K.’nın olaya hırsızlık süsü vermek için evden aldığı altın ve Hacı K.’nın eşyaları ise bahçede bulundu.

Cinayet şüphelisi Murat K., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı ve tutuklandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Murat K. ve öldürülen Hacı K.’nın eşi E.K. ve oğlu U.K. ve avukatlar hazır bulundu.

Tutuklu sanık Murat K. duruşmada son sözünde işlediği cinayetten dolayı çok pişman olduğunu belirterek, “Ne tasarladım, ne planladım, bağ alıp, bağ satılacak ben de komisyon alacaktım, pişmanım, tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

“KENDİME GELİNCE OTURUP AĞLADIM”

Olay günü Hasan K.’nın bağ evi alım-satım işi olduğunu ve kendisinin de aracılık yaparak komisyon alacağını anlatan sanık Murat K. ilk celse şunları söylemişti: “Kendisi bir bağ evi alacaktı, ben de komisyon olarak 35 bin TL alıp, aramızdaki alacak verecek meselesi sona erecekti. Alacağı bağ evinden ailesinin haberi olmamasını istemişti. Olay günü ikimizde oruç değildik, marketten gidip bir şeyler aldık ve bağ evine gittik. Ben mutfaktan kek, soğuk su ve keki dilimlemek için bıçak aldım. Oturma odasında keki yedik, 15.50 sıralarında bana ‘şerefsiz sen de 35 bin TL’yi de beleşten cebine indirdin’ dedi. Ben de ‘abi neden şerefsiz diyorsun’ deyince tartışma başladı. Soba üzerinden güğüm alıp kafama vurdu, yumruk atıp, boğazıma çöktü. O sıra kızıma küfür etti, kendimden geçtim, tekme attım, bıçağı alarak 5-6 defa salladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime gelince oturup ağladım. Yarım saat ağladım” diye konuştu.

“DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUMA KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN BIÇAKLADIM”

Sanık Murat K. cinayet sonrası olaya hırsızlık süsü verdiğini ifade ederek “Olaya hırsızlık süsü verdim. Maktuldeki 4 bin TL’yi alıp saçtım, malzemeleri dışarı dağıttım, kendimi de bıçakla yaraladım.

Çok pişmanım, yeni doğan çocuğumun yüzünü görmedim. Savcılıkta ve keşifte anlattıklarım doğru değil. Alan veren razıydı, husumet yoktu. Sadece şerefsiz deyip, doğmamış çocuğuma küfür ettiği için bıçakladım” demişti.

SANIĞA SALDIRDILAR

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Murat K.’ya ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet, duruşmadaki iyi halinden dolayı 25 yıl hapis cezası verildi.

Sanığa ayrıca ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, neticeten sanığa toplam 28 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Karar sonrası öldürülen şahsın yakınları jandarmanın arasında duran sanığa saldırdı. Duruşma salonunda ortalık bir anda karışırken, Adliye polisi ile jandarmanın anında müdahalesi ile olay büyümeden önlendi.