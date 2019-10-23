Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki suç unsurlarını önlemek için yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli adreslere baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 8 bin litre kaçak akaryakıt, 50 litre kaçak alkol, 19 bin kutu makaron, 875 kilogram kaçak tütün, 21 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet kurusıkı tabanca, 630 gram eroin maddesi, 8 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

16 hırsızlık olayı çözüldü

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de daha önceden gerçekleştirilen 16 hırsızlık olayını çözerek şüphelilerini gözaltına aldı. Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 107 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüsüne uyuşturucu kullanmaktan, 95 sürücüye ise emniyet kemeri takmamak ve telefonla konuşmaktan idari para cezası yazıldı.

Çalışmaların kent merkezinde aralıksız devam edeceği belirtildi.