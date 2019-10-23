Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan ve 3 dönem TBMM çatısı altında Ordu milletvekilliği yapan Eyüp Fatsa’nın, annesi Havva Fatsa 93 yaşında vefat etti. Havva Fatsa’nın cenazesi Kumru ilçesi Çokdeğirmen Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ve Şenel Yediyıldız, Kumru Kaymakamı Bülent Şimşek, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda vatandaş katıldı.