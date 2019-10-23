Şeyhmüftü Mahallesi'nde yapılan aramada, satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyu satmaya hazırlanan N.G. (26), S.Ş. (23) ve A.Ö. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı
23.10.2019 - 18:42 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi uyuşturucu satıcılarını kıskıvrak yakaladı.
Etiketler : Bursa,
658160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658160.aspx
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