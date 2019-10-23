Şeyhmüftü Mahallesi'nde yapılan aramada, satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyu satmaya hazırlanan N.G. (26), S.Ş. (23) ve A.Ö. (22) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.