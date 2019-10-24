Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sebebiyle görme engelli olan 43 yaşındaki baba Sezgin Aktaş, beş yıl önce görme kabiliyetini tamamen kaybetti. Anne Meliha Aktaş (49) da doğuştan fiziksel engelli olması sebebiyle günlük ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor. Sezgin-Meliha Aktaş çiftinin büyük oğlu 14 yaşındaki Bahadır Aktaş, okul ve derslerinden arta kalan zamanda babası ve annesine günlük hayatlarında destek; 12 yaşındaki kardeşine de derslerinde yardımcı oluyor. Her sabah anne ve babasının ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra okula giden Bahadır, ders bitiş zilinin çalmasının ardından vakit kaybetmeden evinin yolunu tutuyor. Görme engelli babasıyla manava, markete, bankaya giden ve ona etrafında gördüklerini anlatan Bahadır, bedensel engelli annesinin de evde yapamadığı işlere destek oluyor. Evlatlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Bahadır Aktaş, anne ve babasına, bu yaşına kadar kendisini büyüttükleri için minnettar olduğunu söyledi. ‘Babamla aramızdaki bağ, ölene kadar kopmayacak’ diyen Bahadır “Bu yaşa kadar o bana baktı, elimi tuttu. Bundan sonra ben onun elini ölene kadar hiç bırakmayacağım” şeklinde konuştu.

‘GURUR DUYUYORUM’

Anne Meliha Aktaş oğlunun “evin direği” olduğunu belirterek “Bahadır’la gurur duyuyorum. Bu bize Allah’tan gelen bir şey. Bahadır, ihtiyaçlarımızı karşılıyor, hem elimiz hem ayağımız o bizim” diye konuştu. Oğluyla aralarında farklı bir bağ olduğunu belirten baba Sezgin Aktaş “Bahadır benim gören gözüm” ifadelerini kullandı.