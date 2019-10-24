Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Raporda İstanbul’un Kumburgaz ve Güzelce bölgelerinde konaklayan leyleklerin beslenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 500 dekarlık bir sulak alan oluşturulması ve kuş gözlem kuleleri yapılması teklifi sunuldu. Enerji nakil hatlarına çarparak ölen kuşların kurtarılması amacıyla göç yolları üzerindeki tehlikeli hatların izole edilmesi istendi. Leyleklerin elektrik direklerine yuva yaptığı, bu yüzden zaman zaman elektrik çarpması sonucu öldükleri belirtildi. Bunu engellemek için de leyleklerin yoğun olarak yuva yaptığı bölgelerde elektrik direklerine leylek yuvaları için platform yapılması önerisinde bulunuldu. Raporda ayrıca havai fişek izninin sıkı kurallara bağlanarak istisnai bir durum hâline getirilmesi gerektiği ifade edildi.