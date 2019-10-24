Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerin acılı bekleyişlerinde 51. gün geride kaldı. Ağrı’dan gelen Süheyla Demir, kucağında bir buçuk yaşındaki kızı Asmin ile 22 gündür eylemde yer alıyor. Hiç görmediği ablası için annesiyle eyleme katılan Asmin, her şeyden habersiz gün boyu bekleyişini sürdürüyor. Asmin’in bakımında Diyarbakır anneleri de Süheyla Demir’e yardım ediyor. Asmin’in annesi Demir, 17 yaşındaki Hayal’in beş sene evvel lisede okurken dağa kaçırıldığını belirterek, kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi. “İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Tek temennimiz bu” diyen Demir, oturma eylemini bir buçuk yaşındaki kızı Asmin ile sürdürdüğünü aktardı. Demir, “O da buradan ablasına sesleniyor. Ablası, eğer görüyorsan, bizim için değilse de Asmin’in hatırı için gel. Asmin seni günlerdir burada bekliyor. Ondan haberin yok. Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor. İnşallah ablası gelir, onu da alıp birlikte eve döneriz” diye konuştu.