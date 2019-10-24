Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet kaynaklarından derlenen bilgilere göre; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lokanta veya restoranlara yerleştirmiş oldukları yazılımı değiştirilmiş POS cihazı ile vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak, bu kopya kartlar ile nakit çekim ve alışveriş işlemi gerçekleştiren, vatandaşlara ait kredi kartı bilgilerini oltalama (phishing) yöntemiyle ele geçirerek dolandırıcılık yapan, ATM/BTM cihazlarına takmış oldukları kopyalama aparatı ve kamera düzeneği ile banka müşterilerine ait kart bilgilerini kopyalayan ve şifrelerini alarak nakit çekim işlemi gerçekleştiren, başkasına ait kredi kartı ile kartın ‘temassız offline’ özelliğini kullanarak çok sayıda harcama işlemi gerçekleştiren suç şebekelerini tespit etti.



Değişik tarihlerde operasyon



Söz konusu dolandırıcılık türlerinde artış gözleyen emniyet ekipleri, bu kişilere yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. 17 Eylül 9 Ekim tarihleri arasında yürütülen soruşturma kapsamında lokanta veya restoranlara yerleştirmiş oldukları yazılımı değiştirilmiş POS cihazı ile vatandaşların kart bilgilerini kopyalayıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç şebekelerini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda değişik tarihlerde operasyon için düğmeye basan Siber Polisi, çok sayıda adrese baskınlar düzenledi.



300’e yakın kişiden 1 milyon liranın üzerinde para dolandırıldı



Operasyonlarda, siber dolandırıcılık yöntemi ile 300’e yakın vatandaşı 1 milyon liranın üzerinde dolandırarak haksız kazanç elde eden toplam 14 şüpheli yakalandı. Bazı şüphelilerin alışveriş yaptıkları market ve mağazalarda polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi. Şüpheliler tarafından gerçekleştirilen maddi zararın boyutunun tespit edilen 1 milyon liranın üzerinde olduğu, bankalardan gelecek cevap doğrultusunda ortaya çıkacak asıl tutarın çok daha büyük olabileceği ifade ediliyor.



Dolandırıcılar tutuklandı



Yakalanan toplam 14 şüphelinin, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi. Öte yandan kart ve kart hamili verilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olan banka ve iş yerlerinin bu konuda suçu olup olmadığı araştırılıyor. Türkiye’de özellikle kart verilerinin iş yerlerinden çalınması, sızması, kopyalanması sanal ortamda gerçekleşen kart sahteciliklerinin en önemli sebebi olarak gösteriliyor.