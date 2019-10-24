Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay E.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan E.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.
FETÖ'den aranan astsubay yakalandı
24.10.2019 - 14:42 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay E.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Samsun,FETÖ,
658331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658331.aspx
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