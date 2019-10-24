Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesine bağlı Tahtaköprü Gölü yakınların kirpi avlandığı ihbarı üzerine harekete geçen İslahiye Yerel Hayvan Koruma Temsilciliği, Jandarma ile irtibata geçerek, kaçak kirpi avunun yapıldığı ileri sürülen bölgeye baskın düzenlendi. Ekipler H.D ve İ.Ö isimli iki şahsın kaçak bir şekilde kirpi avladığını tespit eti. Kaçak kirpi avladıkları belirlenen iki şahsa toplam 8 bin TL idari para ve tazminat cezası uygulandı.