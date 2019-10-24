Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derik ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne giden ekipler, kaçak elektrik kontrolü çalışmaları kapsamında kontrollerini yapmaya başladı. Ekip çalışmalarını sürdürürken çevrelerinde toplanan kalabalık tarafından önce sözlü daha sonra fiziki saldırıya uğradı. Saldırının ardından mahalleyi terk etmek zorunda kalan ekibin aracı taşların hedefi olurken, olay sonrası araçta maddi hasar oluştu.

Kalabalık grubun saldırısına uğrayan ekipler, karakola giderek saldırganlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekiplerin, yeniden kaçak tüketim tespit çalışmalarına başlayacakları bildirildi.