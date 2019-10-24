Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesindeki cezaevinden firari olarak arandığı öğrenilen K.K.(24) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yağma ve yaralama suçlarından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
9 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
24.10.2019 - 17:42 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesindeki cezaevinden firari olarak arandığı öğrenilen K.K.(24) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yağma ve yaralama suçlarından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Etiketler : Samsun,cezaevi firarisi,
658371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658371.aspx
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