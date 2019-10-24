Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesindeki cezaevinden firari olarak arandığı öğrenilen K.K.(24) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yağma ve yaralama suçlarından 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen K.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.