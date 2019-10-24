Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol (69) ile Asibe Karaman'a (75) çarptı. Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü
24.10.2019 - 22:10 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 22:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,
658411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658411.aspx
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