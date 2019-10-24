Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol (69) ile Asibe Karaman'a (75) çarptı. Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.