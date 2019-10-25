Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Sümer Mahallesi’nde oturan E.Ç, evde bulunduğu sırada 10 aylık torunu M.Ç.Ç’nin bir anda fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine anneanne, küçük çocuğu kucağına alıp Nazilli Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların yaptıkları incelemede, bebeğe uyuşturucu madde verildiği tespit edildi. Durumu ağır olan M.Ç.Ç. ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Burada emin olunmak için tekrar tetkikler yapıldı. Sonucunda, bebeğe idrarında amfetamin çıktı. Bebeğin annesi G.Ç. ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı D.Y’yi ikamet ettikleri adreste gözaltına alındı. Sevgili serbest bırakılırken, anne tutuklandı. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altında bulunan bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, bebeğe sahip çıkacaklarını vurgulayark “Kabul edilemez bir durum. Bakanlık olarak bebeği kontrolümüz altına alıyoruz” dedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.