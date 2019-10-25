Samsun’da 2017’de düzenlenen organizasyonda Sevda Öztürk, 25 metre ateşli tabanca branşında beşinci oldu. Ankara’da bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonası’nda Sevda Öztürk ikinciliği, Seval Öztürk ise dördüncülüğü elde etti. 13-21 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Dmitrov şehrinde Avrupa Şampiyonası’na katılan Sevda Öztürk, havalı tabanca kategorisinde beşinciliğe ulaştı. Şimdi ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu millî sporcular gözlerini Dünya Şampiyonası’na dikti. İkizler, madalya kazanmak için hırsla çalışıyor.
Engelli ikizler attıklarını vuruyor
25.10.2019 - 08:20 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 08:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ailelerinin desteğiyle masa tenisine başlayan 22 yaşındaki Sevda ve Seval Öztürk kardeşler, 2017 yılında antrenör Mübeccel Çalhan tarafından atıcılık branşına seçildi. Aynı yıl Türkiye İşitme Engelliler Atıcılık Şampiyonası’na katılan ikizler, 10 metre havalı tabanca takım kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
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