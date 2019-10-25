Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’da 2017’de düzenlenen organizasyonda Sevda Öztürk, 25 metre ateşli tabanca branşında beşinci oldu. Ankara’da bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonası’nda Sevda Öztürk ikinciliği, Seval Öztürk ise dördüncülüğü elde etti. 13-21 Eylül tarihlerinde Rusya’nın Dmitrov şehrinde Avrupa Şampiyonası’na katılan Sevda Öztürk, havalı tabanca kategorisinde beşinciliğe ulaştı. Şimdi ise Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu millî sporcular gözlerini Dünya Şampiyonası’na dikti. İkizler, madalya kazanmak için hırsla çalışıyor.