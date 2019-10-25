Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ile 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24