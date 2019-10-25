Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında yaptığı kontrollerde 30 kaçak göçmen yakaladı. Uygulama noktasında durdurulan iki araçta sahte kimlik belgesi taşıyan 30 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kaçak göçmenlere yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.