Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışması kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Barış Bektaş, kalbinden ve sırtından bıçak darbesi aldı. Durumun bildirilmesi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Beştaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beştaş'ın öldürülmesiyle ilgili C.O., S.K., F.E. ve H.Ç. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.