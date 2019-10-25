Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Lisesi önünde bir çanta gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgeye şerit çekerek önlem alıp, vatandaşları uzaklaştırdı. İstiklal Caddesi'nde bulunan turistler ise diğer sokaklara yönlendirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, çanta üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada elbise olduğu anlaşılınca ekipler caddeyi tekrar yaya trafiğine açtı.

