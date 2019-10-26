Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalı Mahallesi Karayolları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan E.D. (28) idaresindeki otomobil, Karayolları Kavşağında aynı istikamette kırmızı ışıkta beklemekte olan M.A. (29) idaresindeki otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yolcu Efe Ö'nün (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler E.D.(30), M.A. (29) ile yolcular Ö.K. (38), B.P. (30), K.K. (31) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Çanakkale Karayolu, Çanakkale istikameti bir süreliğine trafiğe kapanırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.