Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ladik ilçesinde bulunan Cuma Camisi, halk arasında 'kılıçlı cami' olarak da anılıyor. Camide görevli imamlar, yüzyıllardır cuma hutbesini elinde kılıçla okuyor. Geçmiş tarihte Hristiyanların yaşadığı ilçe, 1075 yılında Selçuklu Sultanı Melik Ahmet Danişment Gazi'nin komutanları tarafından fethedildi. İlçeyi fetheden komutan bugünkü caminin yerinde bulunan kilisede cuma namazı kılmaya karar verdi. Komutan ve askerleri düşman tehdidine karşı cuma namazını yanlarındaki kılıçlarıyla birlikte kıldı. O günden sonra kilise, camiye dönüştürüldü. Görevli imamlar da cuma namazı hutbesini ellerinde kılıçla okudu.



“Kılıcı gören cemaat, nedenini merak ediyor”

Kılıçla hutbe okunduğunu ilk kez gören cemaatin bunun nedenini merak ettiğini ifade eden Cuma Camisi İmamı Muhammet Aksel, “Ladik çevresi fethedildiğinde o zamanki komutan, fetih cuma gününe denk geldiği için namazı kılmak için yer arıyor. O zaman Cuma Camii’nin bulunduğu yer kiliseymiş. Kiliseyi camiye çevirip, burada askerleriyle beraber cuma namazını kılıyorlar. Düşman tehlikesi de geçmediği için komutan cuma namazını kılıcıyla birlikte kıldırıyor. Hutbeyi de kılıcıyla okuyor. Askerlere de kılıçlarını yanlarından ayırmamaları gerektiğini söylüyor. O gün bu gündür bu gelenek, bizden önceki dönemlerde de devam ettiği gibi bugün de devam etmektedir. Cuma namazlarında ve bayram namazlarında hutbeyi bu şekilde veriyoruz. Camimize ilk defa gelenler oluyor. Merak edenler oluyor. Namazdan sonra kılıcın önemini soruyorlar. Bizler de kendilerine açıklamaları yapıyoruz” dedi.



“1075 yılından itibaren hutbeler kılıçla veriliyor”

Hutbenin 944 yıldır kılıçla okunduğunu belirten cami cemaatinden eğitimci Hadi Ergül, “Cuma Camii’nde imamlarımız minbere kılıçla çıkarlar. 1075 yılında Ladik, düşmanlardan alındığında cuma günüymüş. O gün imanlı ve ihlaslı Türk komutanı cuma namazını kıldırmış. Dışarıdaki sıkıntılar ve tehditlerin devam ettiğini de bildiği için minbere kılıçla çıkmış. Askerlerine de kılıçla beraber namaz kılmalarını emreder. O şekilde cuma namazını eda ederler. O gün bu gündür Cuma Camii’nde cuma namazı kılınırken, imam hatiplerimiz minbere kılıçla çıkar, hutbelerini okurlar. Bu ilçe halkının bildiği bir gerçek olsa da dışarıdan gelen misafirlerimizin gıpta ile seyrettikleri güzel bir gelenektir” diye konuştu.

Cuma Camii’nde asırlardır bu gelenek devam ettirilirken, ilçeye dışarıdan gelen ve burada cuma namazı kılan vatandaşlar ise kılıçla hutbe okunduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.