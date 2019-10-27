Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıcak Mahallesi'nde Ahmet Çil'e ait evde ilk bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangında evde bulunan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.