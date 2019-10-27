Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki uygulama noktalarında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 29 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 29 kişinin kente yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi. Sahte kimliklerle yakalanan şahıslar ile ilgili başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Gaziantep'te 29 düzensiz göçmen yakalandı
27.10.2019 - 00:39 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'e kaçak yollarla girdikleri belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Gaziantep,düzensiz göçmen,
658795 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/658795.aspx
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