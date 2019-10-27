Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hani ilçesinden gelen Sevda Demir, 2015’ten beri oğlu Fatih’ten (24) haber alamadığını belirtti. Kandırılarak kaçırılan evladı için sonuna kadar eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade eden Demir, şunları söyledi:

“Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Onun hayalleri vardı, gençliğini çaldılar. Oğlum, biliyorsun ben hastayım, soğukta kalmamam gerekiyor. Senin için buradayım ölsem de sen gelinceye kadar gitmeyeceğim. Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kâfirler seni kandırdı. Dön gel eve oğlum seni bekliyoruz. Biz hepimiz seni çok özledik. Sürekli gözyaşı döküyorum.”