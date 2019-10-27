Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesinde besicilikle uğraşan Mesut Evli'nin yetiştirdiği dana görenleri şaşırttı. Heybeti ile dikkat çeken ve 824 kilo olan danayı gören vatandaşlar, cep telefonları ile özçekim yaptı.

Uzun zamandır besicilikle uğraştığını söyleyen Mesut Evli, "Bu boğayı kendi işletmemizde yetiştirdik kendi hayvanlarımızdan, sadece besi değil damızlık işi de yapıyoruz. Kendi damızlık hayvanlarımızdan aldığımız bir boğadır. Irkı simental fleckvieh cinsi bir boğadır" dedi.



Boğa'nın Develi ilçesindeki en ağır hayvan olduğunu söyleyen Mesut Evli, "Develi'de bu rekora ulaştık şuan ki hedefimizde Kayseri. Biz Kayseri rekorunu kırmak istiyoruz. Bu boğamız 824 kilo ile Develi rekoruna ulaştı bir daha ki sefer Kayseri rekoruna oynayacağız" diyerek, boğayı kaba yem, slaj ve yonca ile beslediklerini anlattı.