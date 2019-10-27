Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
İstanbul'da deprem meydana geldi! (27 Ekim son depremler)
27.10.2019 - 13:39 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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